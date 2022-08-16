Денацифицировали и демилитаризовали: на Донбассе ВСУ уничтожили российского капитана из Дагестана

ВСУ уничтожили российского командира Агабекова Фахретдина / Коллаж фото Радио Свобода, Reuters, Анатолий Штефан

Украинские защитники мастерски ликвидировали российского капитана из Дагестана Агабекова Фахретдина. Он был командиром мотострелковой роты оккупантов. Об этом сообщил украинский военный Анатолий Штефан ("Штирлиц").

200-ым он стал в районе села Нескучного в Донецкой области.

"Командир мотострелковой роты капитан Агабеков Фахретдин сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации. Смерть врагам", - написал Штефан.

ВСУ ликвидировали российского капитана / Анатолий Штефан

Кавказские СМИ сообщают, что ликвидацию оккупанта подтвердил глава Дербентского района Мавсум Рагимов, назвавший его "храбрым воином". Русский капитан был родом из деревни Чинар, что в том же районе.

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было ликвидировано по меньшей мере 196 уроженцев Дагестана.

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован десантник российской оккупационной армии Дмитрий Путинцев. Уроженец Забайкальского края нашел свою смерть в день Воздушно-десантных войск РФ.

Напомним, ранее в Украине был ликвидирован контрактник российской армии-десантник Кирилл Варфоломеев из Мухоршибирского района Бурятии. Его молодая жена осталась без мужа, зато с орденом, который окупанту вручили посмертно.

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