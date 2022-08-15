"Прилетело на головы": Арестович рассказал подробности обстрела базы "Вагнера" в Попасной

Арестович / УНИАН

Российский военный корреспондент "засветил" базу "Вагнера" в Попасной. После чего ВСУ и ударили по сооружению.

Как говорит советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, ВСУ удалось ликвидировать несколько десятков боевиков, приехавших убивать украинцев.

"Один из российских военных корреспондентов зажег номер дома и получил "премию имени Коца", который тоже так любит "светить". А потом "вагнеровцам" на головы прилетело. Сложно сказать, сколько там погибло, но несколько десятков есть. Пригожин приехал "морально" "Поддержать оккупантов, а это значит, что у них проблемы с моральным духом", — сказал Арестович.

Ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера"

Напомним, 14 августа стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера" в оккупированном городе Попасная. При этом место расположения базы "сдал" российский военный корреспондент Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал.

15 августа председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе "вагнеровцев".

"На этот раз вчера (14 августа – ред.) в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Количество погибших уточняется", – сказал Гайдай.

Позже в сети появились фото и видео того, что осталось от базы "вагнеровцев" в Попасной после ее уничтожения.

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