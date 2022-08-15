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Повар Путина исчез после взрывов на базе ЧВК Вагнера: новые детали удара ВСУ

15 августа 2022, 16:03

Евгений Пригожин был в Попасной незадолго до удара ВСУ.

Евгений Пригожин, Путин
Владимир Путин и Евгений Пригожин / tjournal.ru

Куратор российской частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин, которого называют поваром Владимира Путина, исчез после удара по базе наемников в Попасной Луганской области.

Об этом в комментарии Каналу 24 рассказал бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"В отношении Пригожина весьма противоречивые данные – с одной стороны, есть информация о том, что с ним все прекрасно, но между тем, он не выходит на связь. Приблизительная же цифра пострадавших оккупантов – 54 единицы живой силы", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он напомнил, что российский военкор, который сдал позиции "вагнеровцев", в тот же день еще выложил фото с Пригожиным, что дает основания утверждать, что он действительно был в Попасной.

Вместе с тем Ступак добавил, что после такого казуса, этого военкора начали морально уничтожать свои же.

Напомним, 14 августа стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ЧВК "Вагнера" в оккупированном городе Попасная. При этом место расположения базы "сдал" российский военный корреспондент Среда, который выложил ее фотографии в свой Telegram-канал.

15 августа председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе "вагнеровцев".

"На этот раз вчера (14 августа – ред.) в Попасной точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Количество погибших уточняется", – сказал Гайдай.

Позже в сети появились фото и видео того, что осталось от базы "вагнеровцев" в Попасной после ее уничтожения.

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