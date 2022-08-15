'Нужно будет быстро бежать': оккупанты массово вывозят свои семьи из Мелитополя

Российские оккупанты массово вывозят семьи из Мелитополя / коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты, которые захватили Мелитополь в Запорожской области, уже начинают понимать, что ВСУ уже близко и покоя им не будет. Они начали вывозить из города свои семьи. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Апостроф TV.

Он добавил, что эта неделя для оккупантов была "некомфортной" и они понимают, что скоро будут вынуждены покинуть город.

"И как следствие — военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Конечно, мы понимаем, почему они это делают. Потому что понимают, что им нужно будет быстро бежать с территории нашего города, а семьи будут мешать этому", — сказал Игорь Федоров.

Напомним, украинские партизаны взорвали железнодорожный мост вблизи оккупированного Мелитополя. Из-за этого уже двое суток эшелоны из оккупированного Крыма не могут двигаться в Мелитополь. После подрыва моста оккупанты с воскресенья, 14 августа, начали проводить массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах. Однако им не удалось найти ни одного партизана.

Ранее стало известно о двух взрывах в Мелитополе. Один из них прогремел возле городского военкомата, другой-в лесопарке. Известно, что оккупанты завозили в лесопарк большое количество военной техники.

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