Один из "прилетов" был возле военкомата: мэр Мелитополя рассказал подробности уничтожения оккупантов

В оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы, известны подробности / Коллаж фото УНИАН, РИА Мелитополь

На территории оккупированного Мелитополя прозвучали взрывы. Теперь появились подробности. Один из взрывов прогремел возле городского военкомата. Об этом заявил мер Мелитополя Иван Федеров, сообщает 24 канал.

Пока неизвестно, что именно было поражено, однако точно известно, что речь идет о позициях российских оккупантов.

"Взрывы имели два эпицентра. Первый – рядом с городским военкоматом и сейчас нижняя часть города полностью перекрыта. Туда никого не пропускают. Второй – мелитопольский лесопарк по дороге в Запорожье", – сказал Иван Федеров.

Он добавил, что оккупанты свозили в лесопарк большое количество военной техники.

Напомним, ранее Главред сообщал, что уже седьмой день подряд ВСУ не дают покоя российским оккупантам. Был зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Этот взрыв был слышен даже жителям населенных пунктов вблизи города.

Также было известно, что 8 августа высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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