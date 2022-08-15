Оккупанты повредили распределительное устройство на ЗАЭС: существует серьезный риск утечки радиации

Сейчас на ЗАЭС отключен один из трех работающих энергоблоков.
Российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную станцию. Вследствие этого есть серьезная угроза распыления радиации. Станция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом сообщает Энергоатом.
Сейчас на ЗАЭС отключен один из трех работающих энергоблоков.
"Во время обстрелов серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Повреждения также получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).Оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции", - говорится в сообщении.
Также были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки с сухим хранилищем отработавшего ядерного топлива.
Персонал ЗАЭС контролирует ситуацию на станции и занимается ликвидацией повреждений.
Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.
Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир
Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.
Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.
14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.
21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.
5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.
9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".
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