"Будет хуже, чем в Чернобыле": грузинская провидица могла предсказать события на Запорожской АЭС

Грузинская ясновидящая могла предсказать события на ЗАЭС / Коллаж фото УНИАН скриншот

Грузинская провидица Лела Какулия могла предсказать вероятную аварию на Запорожской АЭС. В мае 2022 года она анонсировала, что в Украине могут произойти определенные события, которые вероятно омрачат Чернобыльскую катастрофу.

Тогда провидица прямо не сказала, что именно она имеет в виду, но предупредила, что это может произойти уже в ближайшее время.

"В стране происходят события, которые приводят к еще большему отравлению окружающей среды, чем раньше в украинском Чернобыле", – сказала Лела Какулия.

Она также утверждала, что в России сменится власть и произойти это может в ближайшее время. После этого в стране произойдет возобновление дипломатии, а в Украине прекратится война. По ее данным, Украина сможет вернуть себе все территории, которые захватили оккупанты, включая Донбасс и Крым.

По мнению провидицы, изменения в РФ могут начаться после нескольких смертей российских политиков высокого уровня, "чья политика завела страну в тупик". Следует отметить, что не так давно россияне оплакивали Владимира Жириновского много лет пропагандировал войну против Украины.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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