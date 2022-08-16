Стратегия останется: Климкин рассказал, как долго Россия сможет вести войну

Путин будет принимать решение о войне, выбирая один из нескольктх вариантов - Климкин / Reuters, УНИАН

Длительность войны в Украине будет зависеть от решения Путина и того, насколько он готов истощать российскую экономику. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Или он выберет возможность перегруппировки и перезагрузки российской экономики в мобилизационный режим, что уже происходит в России, или будет пытаться выторговать паузу и ждать новую американскую администрацию. А также того, что в Европе под давление попадут политические элиты, которые нас последовательно поддерживают. Он уже говорил об этом неоднократно", - убежден Климкин.

По его словам, оба варианта возможны и решение, скорее всего, будет приниматься Путиным тактически.

"Будет несколько вариантов и он будет смотреть, какой из них является оптимальным. Я не думаю, что у него самого есть сейчас решение, что он будет делать в ближайшие год-два", - говорит Климкин. И добавляет, что вариант того, что война в Украине может длиться до 2024 года с затуханиями, вполне вероятен.

В то же время, считает дипломат, отстранение Путина от власти вряд ли сможет остановить боевые действия в Украине.

"Сегодня в России нет ни одного политика, который имел бы хоть какую-то степень симпатии к Украине. Они все рассматривают нас как врагов и прекрасно понимают, что существование независимой демократической Украины является отрицанием российской модели, как бы мы ее не называли — режима, новой реинкарнации империи, Советского Союза. Поэтому они последовательно будут пытаться разрушить Украину, независимо от того, что будет происходить в случае, если Путина не будет у власти", - говорит Климкин.

По его словам, тактика РФ может измениться, но стратегия останется такой же. "Мы должны подготовиться к тому, что значительный период будем жить рядом с враждебной реальностью. Даже если Россия распадется и от нее отделятся Якутия, Камчатка, то та часть, которая останется, не будет менее враждебной к Украине. Я, например, прогнозирую, что она будет еще более враждебной. И нужно подготовиться на перспективу, что мы - часть западного мира и что интеграция в западный мир является лучшей гарантией нашей безопасности", - говорит Климкин.

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