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"Многое упростит": эксперт рассказал, что даст признание РФ спонсором терроризма

16 августа 2022, 07:30

Признание РФ государством-спонсором терроризма проявится в гораздо более простом, как с политической, так и с моральной точки зрения наложении санкций.

Россия,флаг
Если Россию признают страной-спонсором терроризма, это упростит процесс применения санкций / УНИАН

Действия России в отношении Запорожской АЭС могут ускорить признание РФ государством-спонсором терроризма. Такое мнение в интервью Главреду озвучил дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Как объяснил дипломат, в международном праве нет общего определения для обозначения "страны-террориста" и для каждой страны это определяется индивидуально.

"Это решение отдельно принимается в Штатах, в Великобритании, в каждой европейской стране. И пока очень трудно сказать, будет ли это скоординированной реакцией "Семерки" или же каждая из стран будет принимать это решение отдельно. Американцы, в частности, Государственный департамент США заявляют, что уже рассматривают этот вопрос. Но этот процесс еще не завершен. Я думаю, что действия РФ на ЗАЭС могут повлиять на принятие решения, но временные рамки и его глубина - пока дискуссионный вопрос", - сказал Климкин.

И добавляет, что признание РФ государством-спонсором терроризма проявится в гораздо более простом, как с политической, так и с моральной точки зрения наложении санкций в отношении России.

"Это, возможно, даст американской администрации карт-бланш на введение некоторых санкций без сложного механизма обращения к Конгрессу и Сенату. Это также даст США и другим странам "Семерки" возможность бить по всем другим странам, которые контактируют с Россией (например, по Турции, Индии, если их компании будут сотрудничать с РФ в чувствительных сферах)", - уточнил дипломат.

Кроме того, по словам Климкина, это упростит процесс криминализации российских активов за рубежом.

"Их можно заморозить, для этого есть законодательная база. Но их нельзя конфисковать, поскольку существуют так называемые иммунитеты от влияния на эти активы. Но если активы имеют уголовное происхождение (а через это решение они криминализируются), то их можно конфисковать. И это упростит в разы, если не на порядок, любое решение судов, международных или национальных. Это, на самом деле, три основные сферы, где признание России государством-спонсором терроризма многое упростит", - говорит Климкин.

Россию признают страной-спонсором терроризма - новости:

новости России война в Украине Павел Климкин
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