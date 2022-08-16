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"Хлопок" возле Симферополя: оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму

16 августа 2022, 13:22

Пропагандисты отмечают, что якобы был взрыв на складе оккупантов в селе Гвардейское, по которому мог отработать беспилотник.

Взрыв, Крым
Оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму – на этот раз возле Симферополя/ УНИАН, скрин

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что якобы в оккупированном Крыму во вторник, 16 августа, произошел еще один взрыв вблизи Симферополя.

Они утверждают, что кроме "хлопка" возле Джанкоя также были слышны взрывы в одном из сел Симферопольского района.

Отмечается, что якобы мог быть обстрелян склад в селе Гвардейское, расположенный примерно в 15 километрах от Симферополя.

При этом, по словам пропагандистов, там мог "отработать" беспилотник малого размера.

Взрывы в Крыму возле Симферополя
скрин

Российские СМИ со ссылкой на слова местных жителей сообщили, что над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района стоят столбы черного дыма. Также местные жители рассказали, что раньше они слышали несколько взрывов.

При этом в российском издании отмечают, что силовики на полуострове проверяют версию, могла ли это быть атака малым дроном.

Взрывы в Крыму
скрин

Взрывы в Крыму 16 августа

Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

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