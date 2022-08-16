Перелом в войне в Украине еще не состоялся: эксперт назвал причины

Перелом в войне в Украине еще не состоялся / коллаж фото УНИАН

В войне против Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, еще не произошел перелом. Существует всего 5 признаков, которые могут указывать на то, что перелом состоялся. Об этом заявил старший сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью Юлии Латыниной.

"С моей точки зрения перелом в войне еще не наступил. Здесь есть еще одна важная вещь: сказать, что наступил перелом, всегда можно только постфактум. То есть ход событий спрогнозировать очень трудно", - пояснил Илларионов.

По его данным, среди признаков перелома в войне есть три желательные и две необязательные. Среди обязательных он называет:

освобождение значительного количества оккупированных территорий;

деокупация территорий и отсутствие возможности их повторной оккупации;

переход стратегической инициативы от одной стороны к другой.

"Два желательных, но необязательных, критерия называются так: 1) наличие явной убедительной победы с одной стороны и явного поражения - с другой; 2) соотношение потерь", - добавил Илларионов.

Напомним, ранее военный эксперт Петр Черник заявил, что война в Украине может перейти в фазу затяжных боевых действий. Он также отметил, что война имеет несколько фаз - начало, развитие успеха, закрепление успеха и завершение фазы операции. По его данным, сейчас Украина находится на стадии закрепления успеха.

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж считает, что перелом в войне в Украине может наступить уже через считанные недели - в период с конца августа до середины сентября. По его данным, Вооруженные Силы Украины проведут контрнаступление, которое даст возможность освободить территории.

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