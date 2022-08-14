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Война в Украине перейдет в затяжную фазу: эксперт рассказал, когда будет перелом

14 августа 2022, 04:10

Настоящий перелом на войне произойдет после получения мощной авиации от западных партнеров,.

украинские военные, российские военные
Война в Украине может перейти в затяжную фазу / Коллаж фото Генштаб ВСУ, Reuters

Война в Украине может перейти в фазу затяжных боевых действий. Так что украинцам не стоит рассчитывать на быструю победу. Однако, на войне будет перелом. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

Он также отметил, что война имеет несколько фаз - начало, развитие успеха, закрепление успеха и завершение фазы операции. Эксперт считает, противостояние между ВСУ и окупантами уже является "историческим феноменом".

Черник также убежден, что сейчас Украина находится на стадии закрепления успеха.

"Исторический феномен состоит в том, что на самом деле 22-я вторая армия мира, то есть украинцы, а на самом деле вся консолидированная нация, которая приступила к бою, остановила едва ли не самого большого монстра современности, который существует в природе. До завершения этой войны еще достаточно далеко. На мой взгляд, все переходит к стадии затяжной войны", — сказал эксперт.

По его данным, перелом на войне произойдет, когда Украина получит мощную авиацию - F-15, F-16 американского производства.

"Тогда изменится баланс сил на линии разграничения", – добавил он.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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