ВСУ кардинально изменили стратегию и готовятся переломить ход войны - NYT

ВСУ готовятся переломить ход войны - СМИ / Коллаж фото facebook.com/zhebrivskyi, Армия Іnform, npr.org

С поступлением вооружения от западных партнеров, Украина незаметно изменила стратегию войны против России и уже готовится переломить ее ход, сообщает издание The New York Times.

По информации СМИ, весной и летом 2022 года украинские войска подвергались обстрелам российской артиллерии на востоке, теряя позиции и до 200 бойцов в день. Но в последние недели ВСУ изменили стратегию благодаря западным вооружений и преуспели, по крайней мере, в замедлении продвижения России.

Дальнобойное оружие

Украинская армия с постоянно растущим арсеналом дальнобойного западного оружия смогла нанести удары по глубоким тылам противника. Это привело к нарушении линию снабжения и поражению ключевых целей. В свою очередь, Россия была вынуждена перестраивать свою тактику, предоставив ВСУ передышку для принятия более стратегических решений.

Такой подход особенно подходит для Херсонской области, где уже несколько недель анонсируется контрнаступление. И областной центр, снабжение которого зависит лишь от четырех мостов через Днепр, считается очень уязвимым.

На днях украинские войска разбили последний мост, результате чего тысячи российских военных оказались под угрозой изоляции.

Стратегия дает результат

Хотя украинские военные еще не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России и остановить тяжелые потери. Но противник продолжает оказывать давление на востоке и юге, и некоторые позиции постепенно прогибаются. Таким образом, у него еще достаточно сил для продолжения наступательных операций.

Усилия Украины на юге являются не столько изменением подхода, сколько расширением стратегии, принятой в начале войны и призванной уравнять правила игры с Россией. Поскольку противник намного превосходит Украину по живой силе, количеству вооружений и боеприпасов ВСУ должны были быть новаторскими и гибкими.

В начальной фазе Россия смогла воспользоваться своим превосходством и захватить территории на востоке, но теперь с артиллерией большой дальности, в частности, HIMARS удалось ее значительно замедлить.

Успехи на юге

Именно в Херсонской области ожидается перелом хода войны в пользу Украины. Используя HIMARS и другую артиллерию ВСУ постепенно лишают Россию способности снабжать войска к западу от реки Днепр, включая город Херсон, который они контролируют с первых недель войны.

По словам представителя украинского командования, идея состоит в том, чтобы сделать условия настолько неприемлемыми, чтобы Россия сама отступила за Днепр перед украинским контрнаступлением.

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Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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