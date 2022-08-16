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"Бавовна" в Лисичанске: десятки вагнеровцев уничтожены в результате мощного взрыва

16 августа 2022, 18:39

Взрыв произошел в захваченном оккупантами РФ Лисичанском отделе полиции, уточнил Антон Геращенко.

На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
В Лисичаснке уничтожили десятки наемников РФ / Фото УНИАН

В захваченном оккупантами РФ Лисичанске Луганской области в результате атаки на базу российской ЧВК Вагнера уничтожены десятки наемников.

Об ударе по рашистам на оккупированной территории рассказал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня утром курили и другими способами нарушали пожарную безопасность не только в Джанкое, но и в Лисичанске. Группа наемников из ЧВК Вагнера, грубо нарушив правила обращения с огнем, развела костер в Лисичанском отделе полиции, чтобы приготовить себе пожрать. В результате произошел мощный взрыв, не оставивший камня на камне, и унесший жизни от 50 до 70 орков", — написал он.

Отметим, что информацию об ударе по наемникам в Лисичанске подтвердил нлава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Даже не знаю, как анонсировать новость… Луганщина уничтожает оккупантов… Или: в Лисичанске снова хлопок… А может, курение убивает… Продолжение следует", - сообщил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.

Также сообщалось, что украинские воины пошли на штурм позиций российских оккупантов в селе Ивановка на Херсонщине и выбили их из населенного пункта. Военнослужащие из 518-го отдельного батальона специального назначения штурмовали оккупантов 30 июня. Уже на следующий день к ним на подмогу пришли бойцы 60-й отдельной пехотной бригады. ВСУ завладели трофейной техникой оккупантов.

Другие новости:

Лисичанск Антон Геращенко Сергей Гайдай ЧВК Вагнера война России и Украины
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