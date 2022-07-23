Уничтожили оккупантов, БМП и вертолет: появились подробности освобождения села на Херсонщине

ВСУ освободили село Ивановка на Херсонщине / Коллаж скриншот, фото из открытых источников

Украинские воины пошли на штурм позиций российских оккупантов в селе Ивановка на Херсонщине и выбили их из населенного пункта. Об этом рассказал военный обозреватель Роман Бочкала в своем Telegram-канале.

Военнослужащие из 518-го отдельного батальона специального назначения штурмовали оккупантов 30 июня. Уже на следующий день к ним на подмогу пришли бойцы 60-й отдельной пехотной бригады.

ВСУ освободили Ивановку 1 июля да еще и насобирали кучу трофейной техники.

"Кроме этого они (украинские военные - Главред) захватили 6 единиц вражеской техники (БМП) и 3 единицы были полностью уничтожены (2 БМП и 1 вертолет Ми-24). Также враг понес потери в размере около 50 погибших и 100 раненых. Кроме этого было захвачено большое количество военного оружия, боевых комплектов и документов подтверждающих личность военнослужащих армии РФ", - говорится в сообщении.

Теперь Ивановка полностью под украинским контролем.

Ситуация в Херсоне

13 июля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска России работают над реализацией сценария, направленного на отступление из временно оккупированного Херсона. По его словам, вариантов у россиян практически нет, оккупанты уже готовятся сдать оккупированный город.

ВСУ несколько дней подряд успешно обстреливали стратегически важный для оккупантов Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Этот мост Россия использовала для поставки оружия.

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21 июля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне могут добровольно покинуть Херсон, пока есть такая возможность.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что освобождение Херсона может привести к переломному моменту в войне. Тогда либо рухнет вся оборона оккупантов, либо начнется контрнаступление ВСУ. Россияне уже разрываются между Донбассом и Херсоном, так как у них нет дополнительных резервов. На Херсонщине для украинской армии складываются оптимальные условия. Может появиться возможность отрезать правобережную группировку врага и постепенно ее вытеснять.

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