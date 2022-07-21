Если ВСУ освободят Херсон, тогда либо рухнут войска РФ, либо начнется контрнаступление – Жданов

У ВСУ может появиться возможность отрезать правобережную группировку войск РФ - Жданов / Коллаж Генштаб ВСУ, Главред, Суспільне

Освобождение захваченного войсками РФ Херсона может привести к переломному моменту в войне. Тогда либо рухнет вся оборона оккупантов, либо начнется контрнаступление ВСУ. Россияне уже разрываются между Донбассом и Херсоном, так как у них нет дополнительных резервов. На Херсонщине для украинской армии складываются оптимальные условия. Может появиться возможность отрезать правобережную группировку врага и постепенно ее вытеснять. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью телеведущей Наталье Мосейчук на 1+1 в среду, 20 июля, он рассказал о том, что ситуация в Херсоне может привести к переломному моменту. Если ВСУ удастся добиться успеха на этом направлении, будет ликвидирована правобережная группировка оккупационной армии РФ. Ситуация приведет к эмоциональной победе Киева над Москвой. Россияне уже сейчас сталкиваются с проблемами и не знают, куда бросать войска – на Донбасс или на Херсон.

Читайте такжеНа Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – Арестович"Херсон может быть либо триггером для того, чтобы посыпалась вся оборона РФ, либо это будет первый этап начала контрнаступательной операции наших войск. Почему? Потому что ликвидация правобережной группировки российских войск — это будет эмоционально-военная победа Украины над Российской Федерацией. Кстати, Россия сегодня разрывается между двумя направлениями: Донбассом и Херсоном. Они не знают, куда бросать войска, а дополнительных сил у них на сегодня нет", - объяснил ситуацию Жданов.

По его словам, для сил обороны Украины в Херсонской области складываются очень интересные условия. Может появиться шанс отрезать правобережную группировку войск России, после чего постепенно ее "обескровливать" и вытеснять.

"Но дальше будет такой большой рубеж, как река Днепр, поскольку им отрезается южная Украина, которую, если освобождать, то нужно будет заходить только с севера. Форсировать Днепр для нас будет очень проблематично. Хотя все будет зависеть, как будет отступать российская армия", - подчеркнул Олег Жданов.

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Ситуация в Херсонской области

Армия Украины во вторник, 19 июля, нанесла артиллерийские удары по укрепрайону войск России у Антоновского моста в оккупированном Херсоне. Произошел сильный взрыв. По словам советника руководителя Херсонской ОВА Сергея Хланя, ударили точечно по позициям российских захватчиков.

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что Антоновский мост поврежден. Впрочем, эстакаду полностью не вывели из строя, она пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Представитель сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк рассказала, что войска Украины проводят наступательную операцию на Херсонском направлении. Мероприятия идут успешно, ВСУ собираются удивить врага своей тактикой и стратегией. Громких заявлений по поводу планов и действий делать не будут.

20 июля ВСУ, вероятно, снова ударили по позициям войск России в Херсоне у Антоновского моста. Над эстакадой был замечен столб дыма. Российские оккупанты решили закрыть мост для движения.

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