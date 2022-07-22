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Окружены и обречены: оккупанты попали в котел под Херсоном - СМИ

22 июля 2022, 13:32

Военный обозреватель Роман Бочкала сообщил, что путинские солдаты запросили "зеленый коридор". Пока что официального подтверждения информации нет.

Котел для оккупантов под Херсоном
Оккупанты попали в котел под Херсоном / Фото bochkala_war

Военный обозреватель Роман Бочкала в своем Telegram-канале сообщил, что под Херсоном российские оккупанты попали в котел и просят зеленый коридор.

"Так выглядит первый котел для "освободителей". Под Херсоном орки окружены и обречены. Запросили "зеленый коридор", - написал Бочкала.

Руководитель цифровой трансформации в НАПК Станислав Хайдер также пишет в Facebook, что севернее Херсона, в Высокополье до двух тысяч оккупантов оказались в котле.

Пока что официального подтверждения информации нет.

Ситуация в Херсоне сейчас

13 июля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска России работают над реализацией сценария, направленного на отступление из временного оккупированного Херсона. По его словам, вариантов у россиян практически нет, оккупанты уже готовятся сдать оккупированный город.

ВСУ несколько дней подряд успешно обстреливали стратегически важный для оккупантов Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Этот мост Россия использовала для поставки оружия.

21 июля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне могут добровольно покинуть Херсон, пока есть такая возможность.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что освобождение Херсона может привести к переломному моменту в войне. Тогда либо рухнет вся оборона оккупантов, либо начнется контрнаступление ВСУ. Россияне уже разрываются между Донбассом и Херсоном, так как у них нет дополнительных резервов. На Херсонщине для украинской армии складываются оптимальные условия. Может появиться возможность отрезать правобережную группировку врага и постепенно ее вытеснять.

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