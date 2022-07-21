"Жест доброй воли": у Зеленского предложили россиянам уйти из Херсона по-хорошему

Подоляк / Генштаб ВСУ, УНИАН

Россияне могут добровольно покинуть Херсон, пока есть такая возможность.

"Актуальный на сейчас "жест доброй воли" - Антоновский мост. Жест, говорящий: русским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе - постоянные "хлопки", ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез", - написал советник руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Подоляк отметил, что круг возможностей становится уже, как и громкость стрельбы артиллерии ВСУ.

Также Подоляк добавил фото обстрелянного Антоновского моста.

Антоновский мост / Михаил Подоляк

Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.

Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.

Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

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