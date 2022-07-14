Россия готова сдать Херсон, оккупанты укрепляют Антоновский мост, чтобы выйти из города – Арестович

Накапливаются признаки подготовки войск РФ к отступлению с Херсона - Арестович / Коллаж Суспільне, УНИАН, Вгору

Войска России работают над реализацией сценария, направленного на отступление с захваченного Херсона. Для этого они укрепляют Антоновский мост. Вариантов у россиян практически нет, оккупанты уже готовятся сдать оккупированный город. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В разговоре с российским юристом Марком Фейгиным на YouTube-канале Фейгин Live он рассказал о том, что сооружение российской армией укрепления в районе Антоновского моста указывает на ее подготовку к отступлению.

Читайте такжеЕсли Украина вернет себе Херсон, боевые действия будут прекращены - Олег СоскинПо его словам, инженерные работы захватчиков у эстакады демонстрируют, что вариантов у них практически нет. Оккупанты уже готовятся сдать оккупированный Херсон.

"Эта публика отрабатывает практические инженерные работы, связанные с отступлением. Этот мост им очень нужен, чтобы отступить. У них нет вариантов. Признаки готовности к отступлению накапливаются. Я уверен на 101%, что Херсон они мысленно сдают", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Ситуация в Херсоне

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань 10 июля сделал заявление о том, что ВСУ нанесли удары по воинским частям российских войск в захваченном Херсоне. В результате произошел пожар. У россиян зафиксированы потери.

11 июля народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что на так называемого "руководителя Херсонской военно-гражданской администрации" Владимира Сальдо было совершено покушение. Россияне заявили, что покушение было предотвращено.

13 июля Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что Сальдо госпитализирован и пребывает в тяжелом состоянии.

"По моим данным, херсонский коллаборант Сальдо был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщил нардеп.

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