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Оккупанты закапывают своих раненых живьем: волонтер рассказала жуткую историю очевидца

24 июля 2022, 09:59

Мирослава Ильтьо рассказала жуткую историю украинца, побывавшего в оккупации.

война в украине, российская техника
Волонтер рассказала жуткую историю из оккупации / Генштаб ВСУ

Российские оккупанты закапывают живьем своих раненых, не желая заниматься их лечением. Об этом говорят очевидцы, которые сталкиваются с жестокостью рашистов.

В своем Facebook журналист и волонтер Мирослава Ильтьо рассказала жуткую историю украинца, побывавшего в оккупации. Она уточнила, что история правдива, потому что об этом очевидец рассказал правоохранителям.

С ее слов, во время оккупации к одному из украинских трактористов пришел российский офицер и приказал пригнать технику в поле за селом.

"Заставил рыть яму. Вскоре приехали КамАЗы, которые привезли дохлых россиян", - пишет Ильтьо.

Как оказалось, в грузовиках среди трупов были и тяжело раненые "освободители".

"На их стон и плач, кроме тракториста, никто не обращал внимания. Приказали закапывать. Там живы, – сказал тракторист. Закапывай быстрее! — раздалось в ответ", - пересказывает она историю тракориста.

Ему пришлось выполнить приказ офицера-рашиста. После чего тракториста попросили сверху утрамбовать "могилу" колесами.

"Стоны были еще слышны. Утрамбовал. Когда тракторист вышел из кабины, он был заплаканным, российский офицер подошел и сказал: "Не реви, че ревеш, ты врагов закопал!", - закончила рассказ волонтер.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 39 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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