Москва официально взяла на себя ответственность за теракт в порту Одессы

РФ нанесла ракетный удар по одесскому порту / Суспильне

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила причастность РФ к обстрелу одесского порта в субботу, 23 июля.

В своем Telegram она уточнила, что оккупанты нанесли удар по гражданскому порту Одессы ракетами Калибр.

Обратим внимание, что Захарова пишет о том, что ракеты РФ якобы уничтожили военный объект и катер.

Вместе с тем украинская сторона ранее уже сообщила, что атаке подвергся грузовой терминал, где готовилось к отправке зерно на экспорт.

Отметим, что ранее Россия пыталась сбросить с себя ответственность за попытку срыва экспорта украинского зерна ракетным ударом по порту в Одессе. Представители РФ цинично сообщили Турции, что якобы "не имеют отношения к обстрелу Одессы". Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает TRT Haber.

Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Стало известно о разрушениях и пожаре в результате вражеского обстрела.

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Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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