"Кости собирали": ударным дроном уничтожен вражеский Т-72 и 15 оккупантов

Значительные потери среди захватчиков объясняются тем, что рашисты в танке "смотрели кино".
Ударом с беспилотного летательного аппарата защитник Украины уничтожили 15 российских оккупантов вместе с танком Т-72.
Об этом рассказал один из рашистов в разговоре с родственниками. Перехват публикует Служба безопасности Украины.
По его словам, значительные потери среди захватчиков объясняются тем, что рашисты в танке "смотрели кино".
"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино", - рассказывает оккупант.
Он также пожаловался на то, что выживших оккупантов заставили "собирать кости" уничтоженных солдат РФ.
"Короче, в башню сбросили, (нецензурно, - ред.), дроном! Дроном, мама, дроном, это (нецензурно, - ред.)! Просто подлетели, сбросили боеприпас", - добавил рашист.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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