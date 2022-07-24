"Кости собирали": ударным дроном уничтожен вражеский Т-72 и 15 оккупантов

ВСУ уничтожили оккупантов вместе с танком / Фото УНИАН

Ударом с беспилотного летательного аппарата защитник Украины уничтожили 15 российских оккупантов вместе с танком Т-72.

Об этом рассказал один из рашистов в разговоре с родственниками. Перехват публикует Служба безопасности Украины.

По его словам, значительные потери среди захватчиков объясняются тем, что рашисты в танке "смотрели кино".

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино", - рассказывает оккупант.

Он также пожаловался на то, что выживших оккупантов заставили "собирать кости" уничтоженных солдат РФ.

"Короче, в башню сбросили, (нецензурно, - ред.), дроном! Дроном, мама, дроном, это (нецензурно, - ред.)! Просто подлетели, сбросили боеприпас", - добавил рашист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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