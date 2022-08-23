Украину ждет жаркое окончание лета: появился детальный прогноз на август

Погода в Украине не поменяется уже до начала осени.
Погода в Украине до конца лета ожидается жаркой. Температура воздуха будет достигать 35 градусов выше ноля.
Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу", на территорию Украины будет распространяться воздух субтропического происхождения из среднеазиатских районов.
По словам синоптика, ближе к концу августа атмосферное давление существенно повысится, вероятность и распределение осадков по территории Украины заметно уменьшится. При относительном сохранении восточных потоков воздушная масса станет более сухой и с меньшим количеством облачности.
"Это приведет к некоторому повышению среднесуточных температур воздуха. В дневное время также будет наблюдаться рост температуры воздуха до +30...+35 градусов, но о рекордном или аномальной жары пока речи не идет и подобных предпосылок не намечается, с учетом свежих прогностических данных", - сообщил синоптик.
По его словам, в большинстве областей Украины увлажнение почвы является достаточным, местами даже чрезмерным. Лишь в отдельных районах юга Украины сохраняется значительный дефицит осадков и почвенная засуха.
Погода в Украине в сентябре
В начале первого осеннего месяца погода будет переменчивой. По прогнозу синоптиков будет от похолодания до +11 градусов до жары.
Как свидетельствуют данные метеорологического портала Ventusky, серьезное похолодание зайдет в Украину в начале сентября.
В части западных регионах 1 сентября температура воздуха днем понизится до +18...+20 градусов. Но в большинстве областей Украины останется жаркая погода - от +30 до +37 градусов.
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