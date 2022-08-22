Резко налетит осень: синоптики назвали дату существенного похолодания

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в начале сентября ожидается переменчивой. По прогнозу синоптиков будет от похолодания до +11 градусов до жары.

Как свидетельствуют данные метеорологического портала Ventusky, серьезное похолодание зайдет в Украину в начале сентября.

В части западных регионах 1 сентября температура воздуха днем понизится до +18...+20 градусов. Но в большинстве областей Украины останется жаркая погода - от +30 до +37 градусов.

2 сентября, как прогнозируют синоптики, волна похолодания будет двигаться в восточном направлении, захватывая северные и центральные регионы.

Во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях днем ожидается от +11 до 13 градусов, а на Киевщине, Сумщине и Черкасчине - до +23. На другой части Украины будет преобладать жаркая погода от +30 до +36 градусов.

3 сентября прохладная погода охватит всю правобережную Украину - на Западе и в Карпатах днем ожидается около +11 градусов, а в центральных и северных областях - до +17. В остальных регионах синоптики прогнозируют от +28 до +38 градусов.

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Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

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