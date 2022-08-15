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Мороз ударит рано: синоптики дали экстремальный прогноз на осень в Украине

15 августа 2022, 03:10

Температура будет постепенно снижаться - от +20 до +9 градусов.

погода, погода в Украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине осенью будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

"Первая половина месяца должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине - прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый", - говорится в книге "Погода до 2030 года" народного синоптика Леонида Горбаня.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха - в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Синоптический ресурс Wisemeteo прогнозирует, что первая пятидневка сентября будет по-летнему теплой. Дальше уже будет ощущаться "дыхание осени".

Температура будет постепенно снижаться - от +20 до +9 градусов, будет много пасмурных, порой дождливых дней.

Мороз ударит рано: синоптики дали экстремальный прогноз на осень в Украине

А вот ресурс Gismeteo прогнозирует, что понижение температуры и дожди придут чуть позже - ближе ко второй половине месяца.

Остаток же августа и первая часть сентября будут с летними температурами и незначительным количеством осадков.

Первые морозы и снег стоит ожидать уже к концу октября.

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Мороз ударит рано: синоптики дали экстремальный прогноз на осень в Украине

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