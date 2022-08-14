Украина будет плавать: синоптики предупредили о грозах и мощном граде всю неделю

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшую неделю будет опасной. Как прогнозируют синоптики, жара ослабнет и будет заливать дождями.

По прогнозу Укргидрометцентра, 15 августа стоит ждать дождь с грозой в юго-западных и западных областях Украины, в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Температура воздуха и далее будет жаркой, до 37 градусов плюс. Жарче всего на восточных территориях.

16 августа дожди будут заливать всю Украину. Температура воздуха ночью составит +15…+20 на Правобережье Украины и +20…+25 на Левобережье. Днем воздух прогреется до +23…+28, в южной части, на северо-востоке и востоке +28…+33.

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Ливни, грозы и град не покинут Украину и 17 августа. Жарче всего, как и ранее будет на Востоке и в южных регионах. Средняя дневная температура - +28…+35.

Грозы и ливни покинут север Украину 18 августа. В центральных и восточных областях пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни. Ночная температура воздуха в западных регионах упадет до +15-17.

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