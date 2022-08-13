На Медовый спас Украину будет заливать ливнями: синоптики рассказали о погодной аномалии

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в середине августа порадует небольшим потеплением. Как прогнозируют синоптики, жаркие температуры стоит ожидать еще до середины сентября.

Согласно данным Укргидрометцентра, воскресенье, 14 августа, на Медовый спас, будут дожди на западе, в центре и юго-западе Украины. На остальной территории страны облачно, но без осадков.

Температура воздуха будет от 22 до 24 градусов тепла ночью и 36-38 градусов выше нуля днем.

На севере, юге и в центре ночные температуры установятся в диапазоне от 18 до 21 градуса тепла, а днем воздух прогреется от +29 до +33.

Только запад будет оставаться оазисом относительной прохлады. Ночью синоптики прогнозируют от +13 до +16, а с восходом солнца от 23 до 27 градусов выше нуля.

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Уже 15 августа, грозовые дожди пройдут на западе, юге и в центре. В северных и северо-восточных регионах сохранится облачная погода, но без осадков.

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