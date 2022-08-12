Сильнейший град завалит Украину: синоптик предупредили о похолодании и ливнях

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в эти выходные будет поражать контрастными градусами. Как сообщают синоптики, в Карпатах днем будет всего +10 градусов, в то время как в восточных регионах столбик термометра в тени будет показывать +35 градусов.

В субботу, на востоке страны ожидается настоящая летняя жара от +30 до +35 градусов. Даже в южных регионах будет немного легче дышать, ведь температура воздуха будет держаться на уровне +28 +33 градуса.

В северных и центральных областях температура прогнозируется достаточно комфортная от +25 до +30 градусов. Если же говорить о западных регионах, то туда пришла прохлада - термометр будет показывать +20 +25 градусов.

Свежая погода будет в горных районах Карпат +10 +16 градусов днем.

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В Киеве 13 августа, в субботу ожидается теплая погода с +27 +29 градусов днем, однако погреться на солнце помешает порывистый северо-восточный ветер. Осадки в столицу не посетят.

По данным синоптиков, 13 августа в Украине, кроме юго-восточной части ожидают грозы. При этом отдельных районах возможен и град.

Погода на медовый спас 14 августа

"На Маковея в Украине везде будет тепло, на востоке и юге жарко. Ближе к Спасу жара охватит всю Украину, в восточной части и на юго-востоке возможно до +36 +40 градусов", - добавила синоптик Наталка Диденко.

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