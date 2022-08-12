Сильно похолодает и врежет снегопад: синоптики рассказали, когда ждать морозов в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине этой осенью будет нелетной. Как прогнозирует народный синоптик Леонид Деркач, нынешняя осень должна наступить рано – ее дыхание будет ощутимо уже во второй половине августа.

Специалисты проанализировали многолетние погодные тенденции и пришли к выводу, что бабье лето-2022 будет поздним и не слишком длительным.

"Сентябрь синоптики обещают прохладный и дождливый и только в октябре можно будет ожидать недолгого возвращения теплых дней. После чего холодный сезон окончательно вступит в свои права", - отмечают синоптики, пишет UkrainaToday.

Народный синоптик Леонид Горбан в своей книге "Погода до 2030 года" написал, что начало сентября будет достаточно приятным – ясным и теплым. Но уже с середины месяца начнутся дожди, которые принесут в Украину прохладу.

Бабье лето, по прогнозу Горбаня, должно наступить в начале октября.

"Продлится бабье лето примерно 10 дней. После чего начнется ощутимое похолодание – сначала ночные заморозки, а к концу месяца ожидается даже первый в сезоне снег", - писал народный синоптик.

Ноябрь же, согласно народному синоптику, будет сопровождаться классической для глубокой осени погодой – пасмурным небом почти без проблесков солнца и дождями. Первые морозы должны ударить уже в 20-х числах ноября.

Прогноз Леонида Горбаня на осень-2022 / Сегодня

Читайте такжеПриметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасом

Читайте также: