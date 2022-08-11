Украину атакует сильнейшая гроза и шторм: синоптики предупредили о бушующем циклоне

Дожди будут ходить хаотично почти повсюду, в разное время суток.
Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой и пасмурной. Как сообщают синоптики, грозы и ливни пройдут во всех областях.
Несмотря на осадки, в Луганской области сохранится жаркая погода. Здесь столбики термометров поднимутся до +31...+33. Также сильно воздух прогреется на Юге – +29…+31.
Самая низкая температура обещает в Ивано-Франковской области – комфортные +22...+24. Только на градус теплее во Львовской и Тернопольской областях - +23...+25. В остальных украинских областях температура будет колебаться в пределах +24… +29.
"Дожди будут ходить хаотично почти повсюду, в разное время суток и разной интенсивности. Днем на северо-востоке светит солнце. Возможны грозы и порывистый ветер", - написала синоптик Наталка Диденко.
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Погода в Украине на 12 августа
- Ужгород – +27...+29
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +24...+26
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +25...+27
- Ровно – +25...+27
- Житомир – +25...+27
- Винница – +25...+27
- Одесса – +30...+32
- Николаев – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +26...+28
- Черкассы – +25...+27
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +26...+28
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +27...+29
- Запорожье – +28...+30
- Донецк – +29...+30
- Луганск – +31...+33
- Харьков – +27...+29
- Киев – +23...+25
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