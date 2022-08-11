Украину атакует сильнейшая гроза и шторм: синоптики предупредили о бушующем циклоне

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой и пасмурной. Как сообщают синоптики, грозы и ливни пройдут во всех областях.

Несмотря на осадки, в Луганской области сохранится жаркая погода. Здесь столбики термометров поднимутся до +31...+33. Также сильно воздух прогреется на Юге – +29…+31.

Самая низкая температура обещает в Ивано-Франковской области – комфортные +22...+24. Только на градус теплее во Львовской и Тернопольской областях - +23...+25. В остальных украинских областях температура будет колебаться в пределах +24… +29.

"Дожди будут ходить хаотично почти повсюду, в разное время суток и разной интенсивности. Днем на северо-востоке светит солнце. Возможны грозы и порывистый ветер", - написала синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине на 12 августа

Ужгород – +27...+29

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +30...+32

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +29...+30

Луганск – +31...+33

Харьков – +27...+29

Киев – +23...+25

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