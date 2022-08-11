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Украину атакует сильнейшая гроза и шторм: синоптики предупредили о бушующем циклоне

11 августа 2022, 18:56

Дожди будут ходить хаотично почти повсюду, в разное время суток.

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Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой и пасмурной. Как сообщают синоптики, грозы и ливни пройдут во всех областях.

Несмотря на осадки, в Луганской области сохранится жаркая погода. Здесь столбики термометров поднимутся до +31...+33. Также сильно воздух прогреется на Юге – +29…+31.

Самая низкая температура обещает в Ивано-Франковской области – комфортные +22...+24. Только на градус теплее во Львовской и Тернопольской областях - +23...+25. В остальных украинских областях температура будет колебаться в пределах +24… +29.

"Дожди будут ходить хаотично почти повсюду, в разное время суток и разной интенсивности. Днем на северо-востоке светит солнце. Возможны грозы и порывистый ветер", - написала синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине на 12 августа

  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +22...+24
  • Тернополь – +23...+25
  • Черновцы – +24...+26
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +25...+27
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +25...+27
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +26...+28
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +26...+28
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +27...+29
  • Запорожье – +28...+30
  • Донецк – +29...+30
  • Луганск – +31...+33
  • Харьков – +27...+29
  • Киев – +23...+25

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Украину атакует сильнейшая гроза и шторм: синоптики предупредили о бушующем циклоне

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