Украину засыплет градом и ударит жарища: синоптики назвали даты погодных аномалий

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие семь дней будет дождливой с грозами и градом, параллельное нарастание жары.

Как прогнозирует синоптик Станислав Щедрин в Facebook, на западе температура будет сравнительно комфортной.

По его словам, на фоне ливней по всей стране будет повышаться температура воздуха. На подавляющем большинстве территории столбики термометров будут подниматься до +35…+37 градусов, а в западных регионах - до +27…+32.

"Украину снова будет заливать и припекать. С 11 по 18 августа по всей Украине ожидаются дожди с грозами местами шквалами и градом, но, несмотря на ливни, также ожидается и нарастание сильной жары", - написал синоптик.

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Погода на 11 августа

11 августа, в Киевской области ожидаются грозы и дожди. Такое предупреждение сделали в Киевской областной военной администрации, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.

Украинцам напомнили правила безопасности в случае нахождения на улице во время грозы:

не прятаться под деревьями;

не стоять возле рекламных конструкций, линий электропередач и других опор;

в домах нужно плотно закрыть окна.

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