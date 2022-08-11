Украину засыплет градом и ударит жарища: синоптики назвали даты погодных аномалий

По всей Украине ожидаются дожди с грозами местами шквалами и градом.
Погода в Украине в ближайшие семь дней будет дождливой с грозами и градом, параллельное нарастание жары.
Как прогнозирует синоптик Станислав Щедрин в Facebook, на западе температура будет сравнительно комфортной.
По его словам, на фоне ливней по всей стране будет повышаться температура воздуха. На подавляющем большинстве территории столбики термометров будут подниматься до +35…+37 градусов, а в западных регионах - до +27…+32.
"Украину снова будет заливать и припекать. С 11 по 18 августа по всей Украине ожидаются дожди с грозами местами шквалами и градом, но, несмотря на ливни, также ожидается и нарастание сильной жары", - написал синоптик.
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Погода на 11 августа
11 августа, в Киевской области ожидаются грозы и дожди. Такое предупреждение сделали в Киевской областной военной администрации, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.
Украинцам напомнили правила безопасности в случае нахождения на улице во время грозы:
- не прятаться под деревьями;
- не стоять возле рекламных конструкций, линий электропередач и других опор;
- в домах нужно плотно закрыть окна.
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