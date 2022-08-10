Ворвутся мощные грозы и зальет ливнями всю Украину: синоптики предупредили о сильнейшем шторме

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни будет неприятная. Атакуют ливни, грозы и следом стукнет жара. Как сообщают синоптики, 11 августа во многих регионах пройдут дожди с грозами, местами прогнозируется жара до +34 градусов.

"Дожди пройдут в северных областях, Волыни, Ровенщине, коснутся Полтавщины, Черкасщины, локальные осадки также возможны на Харьковщине, Луганщине. Утром дождевые тучи накроют преимущественно север страны, а днем они переместятся в западные области, Крым и прибрежные районы Запорожской области", - сообщила Наталья Диденко.

Под вечер 11 августа дожди пройдут в центральных областях (кроме Днепропетровской) и на севере Украины (кроме Сумской), на Волыни, Ровенщине, в отдельных районах Запорожья и Крыма.

Все области, которые не упоминались в упомянутое время суток - там без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг останется стабильно высокой. До +34 градусов в тени и +40 на солнце, в южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области. Остальные регионы могут ожидать +21 +27 градусов тепла.

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"В Киеве 11 августа немного потеплеет, в течение дня предполагается до +26 градусов. Дожди, местами с грозами - ожидаются. Большая вероятность осадков ночью, утром и вечером", - добавила синоптикиня.

Что касается ветра, то завтра он ожидается северо-восточный, умеренный, но порой будет порывистым до 12-14 метров в секунду.

Штормовое предупреждение

В ГСЧС предупреждают украинцев об ухудшении погоды.

"Завтра в Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Полтавской областях объявлен I уровень опасности, (желтый) из-за гроз", - говорится в сообщении.

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