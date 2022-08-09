Осень прилетит рано: синоптики рассказали, когда ждать холодины и первых морозов в Украине

Осенью в Украине ударят крепкие морозы.
Погода в Украине в сентябре компенсирует холодный май, а октябрь порадует настоящим бабьим летом.
Как прогнозирует климатолог Светлана Бойченко, в начале сентября в Украине будут господствовать вполне летние температуры – 26-27 градусов тепла в среднем.
"А понижение температуры, присущее осени, будет постепенным. К концу месяца небо затянется облаками и пойдут дожди", - рассказала климатолог, передает КП в Украине.
Погода в октябре
Дождевую эстафету подхватит и октябрь. Хотя мокрой и ветреной будет всего половина месяца. В первые недели стоит ожидать бабье лето и даже есть шансы, что оно затянется. Температура при этом может достигать +18 градусов. К концу месяца она опустится до 7-10 выше нуля. Более ощутимой прохлады следует ждать жителям западных областей.
Первый снег и похолодание
Но ноябрь, по прогнозам Бойченко, будет с классической ноябрьской погодой. Воздух станет влажным и начнутся холода. Первый мокрый снег климатолог прогнозирует к середине месяца, когда температура еще будет плюсовой. А вот завершится осень уже морозами.
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Погода в Украине на ближайший месяц
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