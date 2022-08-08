Украину завалит градом и будем плавать: синоптики предупредили о мощных ливнях

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на этой неделе будет контрастной. Как прогнозируют синоптики, 9 августа дожди с грозами пройдут на севере, юго-западе и в центре страны.

На остальной территории будет без осадков, местами столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Так, 9 августа в южных и восточных областях ночью ожидается от 17 до 20 градусов тепла, а в дневные часы воздух прогреется до +32 до +35 градусов.

В центре в ночное время суток синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов выше нуля, а днем столбики термометров будут показывать от 30 до 32 градусов тепла.

Относительная прохлада сохранится в северных и западных регионах страны. Ночью здесь от +13 до +16, а днем прогнозируется от 21 до 25 градусов тепла.

"Дожди с грозами соберутся в узел над Винницкой, Черновицкой областью и Хмельницкой областью. Именно здесь возможны грозы, ливни, град и шквалы. Осадки, от небольших до умеренных, охватят большую часть западных областей, кроме Волыни", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

В Киеве во вторник существенных осадков не ожидается, однако будет облачно. Температура воздуха в столице ожидается в пределах +24, +25 градусов. Столбики термометров в столице поднимутся вверх на несколько градусов во второй половине недели.

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Ранее сообщали, что синоптики прогнозируют, что жара в Украине спадет 22-23 августа. В среднем, холоднее будет на 5 градусов.

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