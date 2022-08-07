Последняя 'африканская жара': синоптики рассказали, когда резко похолодает в Украине

Синоптики прогнозируют похолодание до +10 градусов тепла днем.
Погода в Украине с 8 августа будет немного теплее. Как прогнозируют синоптики, "африканская жара" ждет несколько регионов нашей страны.
Синоптик Станислав Щедрин предупредил, что с 8 по 14 августа, по всей Украине ожидается возвращение жары, но не во всех регионах.
"Станет меньше и осадков, лишь местами в исключительные дни будут проходить кратковременные дожди и грозы, столбики термометров будут показывать в пределах от +30 до +35°C", - сообщил синоптик в соцсети.
По его прогнозу, август всегда был жарким месяцем, но похолодание стоит ожидать.
В некоторых районах западных областей страны 9 августа синоптики прогнозируют похолодание до +10 градусов тепла днем.
Похолодание в Украине
По данным ресурса ventusky.com, во вторник, 9 августа в Украине немного похолодает на западе страны - будет +10...+16.
В Киевской и Черниговской областях будет +18…+20 градусов.
На остальной территории прогнозируют жару +28...+37 градусов.
Кроме того, синоптики прогнозируют, что жара в Украине спадет 22-23 августа. В среднем, холоднее будет на 5 градусов.
Читайте такжеПриметы на 8 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньги
Читайте также:
- Самый вкусный и бюджетный заливной пирог: быстрый рецепт
- Самое вкусное ароматное яблочное варенье: 2 простых рецепта
- Обалденная закуска: самые вкусные огурцы на зиму - простой рецепт