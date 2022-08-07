Последняя 'африканская жара': синоптики рассказали, когда резко похолодает в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине с 8 августа будет немного теплее. Как прогнозируют синоптики, "африканская жара" ждет несколько регионов нашей страны.

Синоптик Станислав Щедрин предупредил, что с 8 по 14 августа, по всей Украине ожидается возвращение жары, но не во всех регионах.

"Станет меньше и осадков, лишь местами в исключительные дни будут проходить кратковременные дожди и грозы, столбики термометров будут показывать в пределах от +30 до +35°C", - сообщил синоптик в соцсети.

По его прогнозу, август всегда был жарким месяцем, но похолодание стоит ожидать.

В некоторых районах западных областей страны 9 августа синоптики прогнозируют похолодание до +10 градусов тепла днем.

Похолодание в Украине

По данным ресурса ventusky.com, во вторник, 9 августа в Украине немного похолодает на западе страны - будет +10...+16.

В Киевской и Черниговской областях будет +18…+20 градусов.

На остальной территории прогнозируют жару +28...+37 градусов.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что жара в Украине спадет 22-23 августа. В среднем, холоднее будет на 5 градусов.

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