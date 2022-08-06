В Украину рано ворвется осень и будет заливать дождями: синоптики назвали даты холодного циклона

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в августе принесет похолодание. Репетиция осени будет уже к концу последнего месяца лета.

Как отмечают синоптики ресурса Gismeteo, жара в Украине спадет 22-23 августа. В среднем, холоднее будет на 5 градусов.

С 22 августа в Украине будет значительно холоднее, а в некоторых областях будет ниже 20 градусов тепла. Такая похолодание продержится примерно до конца месяца.

На юге Украины, в частности, в Одессе, похолодание придет вместе с дождями до +22 градусов, что на 6 градусов ниже за 21 августа. После чего, максимум температура до конца месяца поднимется до 24 градусов тепла.

В центре Украины, в частности, в Днепре, 22 августа ожидается +20 градусов с осадками в виде дождей. Выше +22 градуса с 22 числа и до конца месяца температура не поднимется.

На востоке Украины, в частности, в Харькове, с ливнями температура опустится 22 августа до +19 градусов тепла. После чего, максимальная температура до конца месяца будет +22 градуса.

Дожди 22 августа принесут похолодание и на западе страны. Во Львове 22 числа температура снизится до +16 градусов, что на десять градусов ниже, чем за 21 августа. В последние три дня месяца температура поднимется до +23.

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