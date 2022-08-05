Ударит жара и налетит ураган: синоптики рассказали, когда вернется пекло в Украину

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается жаркой, но с грозами и дождями. Как сообщают синоптики, в Украину вернется +30.

В пятницу, 5 августа, северные, восточные, центральные и частично южные регионы охватят ливни и грозы, в то время как в западных областях будет достаточно жарко.

Температура воздуха на севере, в центре, на юге и востоке и ожидается в пределах +15...+20 градусов ночью, +25...+29 градусов днем. В западных регионах ночью будет +14...+18, днем +25...+29, во Львовской области и на Закарпатье +29...+32.

5-6 августа в Одесской области, Крыму, Винницкой и большинстве западных областей предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

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Погода на выходные 6-7 августа

В субботу, 6 августа, всю территорию страны охватит сухая и жаркая погода.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+18 градусов, на юге +17…+21. Дневная на севере будет составлять +28...+30 градусов, на востоке +29...+33, в центре +29...+31, на западе +28...+31. На Закарпатье достигнет +32...+34 градусов. На юге ожидается +27...+32.

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В субботу, 7 августа, снова пройдут дожди с грозами - на севере и западе, на остальной территории - без осадков.

Температура воздуха в северных и западных областях снизится ночью до +14...+17 градусов, днем столбики термометров будут показывать +26...+28 градусов на севере, в то время как на западе станет достаточно прохладно +21...+25. На Закарпатье будет +26...+28 градусов.

На остальной территории температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+21 ночью. Днем на востоке будет +29...+33, в центре - +29...+31. В южных областях ожидается +31…+34 градусов.

Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

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