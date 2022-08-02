Украина поплывет: синоптики предупредили о мощном ливне и шторме

В Украине к концу недели потеплеет и ударит жара.
Погода в Украине резко изменилась 2 августа. Как прогнозируют синоптики, проливные дожди буду идти еще несколько дней, а потом ударит жара.
Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, дожди ожидаются в большинстве областей, иногда с грозами и порывистым ветром.
В южных регионах дождей будет меньше - осадки выпадут местами. На севере и в центральных областях возможны порывы ветра до 12-14 метров в секунду.
В западной Украине будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха в течение дня ожидается +24 +29 градусов, в Закарпатье до +29 +31 градуса.
В Киеве 3 августа будет тепло, температура составит около +25 градусов. Местами пройдет дождь с порывистым северным ветром.
Погода на 4 июля
В четверг, 4 июля, синоптик прогнозирует повышенную влажность воздуха. И уже во второй половине недели вернется жара.
Ожидаются опасные погодные условия
Опасные погодные условия будут сохраняться в среду, 3 августа и четверг, 4 августа.
Это коснется Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областей.
3 августа в левобережной части Украины будут грозы, днем на востоке в отдельных районах страны будут град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Погода в Украине
Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.
По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
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