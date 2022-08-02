Украина поплывет: синоптики предупредили о мощном ливне и шторме

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине резко изменилась 2 августа. Как прогнозируют синоптики, проливные дожди буду идти еще несколько дней, а потом ударит жара.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, дожди ожидаются в большинстве областей, иногда с грозами и порывистым ветром.

В южных регионах дождей будет меньше - осадки выпадут местами. На севере и в центральных областях возможны порывы ветра до 12-14 метров в секунду.

В западной Украине будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха в течение дня ожидается +24 +29 градусов, в Закарпатье до +29 +31 градуса.

В Киеве 3 августа будет тепло, температура составит около +25 градусов. Местами пройдет дождь с порывистым северным ветром.

Погода на 4 июля

В четверг, 4 июля, синоптик прогнозирует повышенную влажность воздуха. И уже во второй половине недели вернется жара.

Ожидаются опасные погодные условия

Опасные погодные условия будут сохраняться в среду, 3 августа и четверг, 4 августа.

Это коснется Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областей.

3 августа в левобережной части Украины будут грозы, днем на востоке в отдельных районах страны будут град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода в Украине

Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

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