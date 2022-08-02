Завалит градом и налетит осень: синоптики предупредили об атаке мощного циклона в Украине

Украину зальет дождем и будет сильно греметь.
Погода в Украине 2 августа будет с резкими перепадами и ливнями. Как прогнозируют синоптики, в Украине будет теплая, но не жаркая погода.
"На Илью в Украине будет теплая, но не жаркая погода: в течение дня +24 +29 градусов, на юге разве что где-то подскочит до +30 градусов. А в ближайшую ночь ожидается +14 +19, в южной части до +20 градусов", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.
Циклон принесет дожди практически по всей Украине и возможен град. Только в западных областях существенные осадки 2 августа маловероятны.
В Киеве во вторник ожидается дождь с грозой, максимально столбики термометров покажут до +26 градусов.
Погода в Украине на 3, 4 и 5 августа
В среду, 3 августа, температурная картина останется без изменений. А вот ситуация с осадками будет выглядеть следующим образом: на западе, а также в Одесской области облачная но сухая погода, на остальной территории Украины прогнозируются грозовые дожди.
В четверг, 4 августа, грозовые дожди пройдут на востоке, в центре и Крыму.
На западе, севере и в центре ночью ожидается от 13 до 17 градусов тепла (на юге до +20), а днем столбики термометров покажут от 28 до 31 градуса с отметкой "плюс".
На востоке в этот день в ночные часы будет от 15 до 18 градусов тепла, а днем +27+29 градусов.
В пятницу, 5 августа, температурная картина будет оставаться неизменной. Что же касается осадков, то грозовые дожди синоптики прогнозируют на востоке и юге страны (кроме Одесской области).
Погода в Украине
Погода в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.
По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.
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