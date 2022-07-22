В Украину нагрянет похолодание и придет осень уже в августе: синоптики назвали даты

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

Остаток же месяца ожидается резкое прохладнее +19 +23, а дожди участятся.

Как писал в своей книге народный синоптик Леонид Горбань, последний месяц лета будет жарким и почти без осадков, наступит сильная засуха. Небольшие дожди возможны в середине и конце августа.

Он прогнозировал, что средняя температура августа составит 23-24 градуса тепла - будут и очень жаркие дни, и свежая погода.

Читайте также: