В Украину нагрянет похолодание и придет осень уже в августе: синоптики назвали даты

Ожидается резкое прохладнее +19 +23, а дожди участятся.
Погода в Украине в августе будет засушливой в первой половине месяца, а затем резко похолодает и придут дождливые дни.
По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
Вторая декада будет более свежей +25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.
Остаток же месяца ожидается резкое прохладнее +19 +23, а дожди участятся.
Как писал в своей книге народный синоптик Леонид Горбань, последний месяц лета будет жарким и почти без осадков, наступит сильная засуха. Небольшие дожди возможны в середине и конце августа.
Он прогнозировал, что средняя температура августа составит 23-24 градуса тепла - будут и очень жаркие дни, и свежая погода.
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Автор: Маша Тупченко