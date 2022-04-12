Невыносимая жара и засуха: Украину ждет аномальное лето

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине летом будет с большими перепадами температуры. Как прогнозируют специалисты, будут грозы, шквальные ветра и "морозы".

Как написал в книге народный синоптик Леонид Горбань Погода к 2030 году, погода будет неустойчивой.

Погода на июнь 2022 в Украине

Первый месяц лета окажется теплым, но с резкими изменениями погоды: то ясная и жаркая, то дождливая с грозами. В конце июня ожидается невыносимая жара.

Погода на июль 2022 в Украине

Второй месяц лета будет прохладным. В начале июля будут идти кратковременные дожди. Однако уже в середине июля жаркая погода вернется, а также после коротких дождей в начале третьей декады снова станет теплее.

Погода на август 2022 в Украине

В последний месяц лета будет жарким и почти без осадков, поэтому наступит сильная засуха. Небольшие дожди возможны в середине и конце августа.

Прогнозируется, что средняя температура июля и августа будет составлять 23-24 градуса тепла – будут и очень жаркие дни, и свежая погода.

Погода на лето

"Последние тенденции таковы, что температура летом будет держаться выше нормы. Причем если раньше жаркая погода была характерной для июля - августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь. Из хороших новостей - большой засухи не предполагается, ожидаем больше, чем раньше, дождей", - убеждена климатолог Светлана Бойченко.

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