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От снега до +22: какой будет погода в апреле в Украине и на Пасху 2022

28 марта 2022, 20:50

Синоптик отмечает, что в апреле бывают и морозы, например, бывало и до -16 градусов.

Пасха
Погода на Пасху 2022 / pixabay

Погода в Украине в апреле будет крайне изменчивым. Как прогнозируют синоптики, страну будут атаковать грозы и резкая смена погоды.

По данным Укргидрометцентра, апрель будет тем более сухим и среднестатистическим.

Средняя месячная температура будет составлять 9-13 градусов тепла (на 6-8 градусов теплее, чем в марте), в Карпатах 6-8 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Осадки за месяц будут в пределах 22-40 мм, в Карпатах 45-77 мм, в восточных, юго-восточных, Сумской, Полтавской областях и Крыму в пределах нормы, на остальной территории 70-79% нормы.

"В начале апреля 2022 года в Украине ожидается колебание температуры воздуха на 2-4 градуса выше нормы, - говорит синоптик Татьяна Адаменко, передает Realist.

С повышением температуры днем до +12-17, на юге до +20-22 градуса, до прохладных дней с ночными температурами минус 0-2 градуса.

"Во время похолоданий в апреле почти каждый год бывают заморозки, которые могут достигать 5-10 градусов, на северо-востоке 10-15 градусов, на южном побережье Крыма - 4-6 градусов", - сообщила начальница агрометеорологии Адаменко.

Синоптик отмечает, что в апреле бывают и морозы, например, бывало и до -16 градусов, а в Карпатах и на северо-востоке до -22 градусов. Однако в этом году такие аномалии вряд ли будут наблюдаться. Абсолютный максимум температуры в апреле – 33 градуса тепла, в Карпатах – 22 градуса тепла.

Погода на апрель в Украине

В начале апреля в Украине возможен снег. Кроме того, достаточно нестандартной погода будет на юге Украины, в южных приморских регионах может быть холоднее, чем в восточных и центральных.

На западе страны с 3 по 5 апреля пройдет похолодание до +2-3 градусов, а ночью могут быть заморозки.

После 10 апреля погода улучшится, но подлинного тепла не будет весь месяц. Днем солнце прогреет воздух до +15-16 градусов, а ночью температура может опускаться до +4-7 градусов тепла.

Вторая половина апреля будет со значительными осадками, после 25 возможны сильные дожди с первыми весенними грозами.

На севере Украины со 2 по 4 апреля погода будет почти зимней: днем 0+2 тепла, на Волыни, Ровенской и Житомирской областях ночные морозы до -5 градусов. Дожди с мокрым снегом пройдут везде, а в Сумской области снег может даже укрыть землю.

Однако холода отступят на праздник Благовещения (7 апреля) или на следующий день. Потепление будет резким, за сутки-две температура поднимется на 10-12 градусов или больше.

После 20 апреля возможны грозы.

В центре Украины в начале месяца похолодание на 3-5 градусов до 8-10 тепла. К счастью, уже с 5-7 апреля тепло вернется: температура днем повысится днем до 15-17 градусов, ночью – до 8-10 тепла.

Такая погода продержится в центре Украины до 24-25 апреля, затем станет теплее до +20 градусов, а дожди прекратятся.

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На востоке температура удержится в пределах +15-17 градусов тепла днем и +8-10 ночью. Лишь с 4 по 6 число похолодает днем до +8-10 градусов и пройдут дожди, в Харьковской области - ливни. В общем, погода ожидается "ровной" и теплой с небольшими осадками. К концу месяца придет настоящее весеннее тепло – можно будет даже снять надоевшие курточки.

На юге Украины Одесская область окажется самой прохладной – в среднем по месяцу +14-15 градусов днем. На 1-2 градуса будет выше температура в Херсонской и Николаевской областях. Теплее всего будет в Запорожской области и в Крыму, но дневные температуры превысят +20 градусов только после 25 апреля. К этой дате столбик термометра показывает не выше +17-18 градусов. Осадков на юге страны прогнозируется немного.

Погода на Пасху 2022

В этом году празднование Пасхи по восточному обряду приходится на 24 апреля (по западному на 17 апреля). В этот день ожидается дождь.

Осадки с громом и молнией пройдут на западе страны и будут постепенно ослабевать при продвижении на восток. На Харьковщине, Луганщине и Донбассе погода на Пасху ожидается пасмурной, но без дождя.

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