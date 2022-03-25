В Украину ворвется снег и мощный ураган

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в последние выходные марта будет дождливой, местами в воскресенье возможен даже мокрый снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, по прогнозам синоптиков, 26 марта в стране ночью без осадков, днем, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, южных и юго-восточных областей, дождь.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в юго-восточных областях 0-5° мороза, днем 11-16° тепла.

В воскресенье, 27 марта, ночью в Украине, днем в восточных и юго-восточных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной и восточной части до 5° тепла, днем в Украине 0-5° тепла, в южной и западной части 4-9°, на Закарпатье и в Одесской области 10-13°.

Погода в Киеве на выходные

В Киеве 26 марта ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-2° тепла, днем 13-15° тепла.

27 марта в столице ночью будет идти небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Сколько продлится похолодание

По прогнозу синоптиков meteoprog.ua похолодание в Украине будет не сильно долгим, и на смену снегу, дождю и ветру придет потепление и настоящая весна.

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