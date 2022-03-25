В Украину ворвется настоящая весна, а похолоданий больше не будет: названа дата потепления

В Украину идет потепление до +20, говорит прогноз погоды / Фото pixabay

Весна 2022 в Украине не такая, как обычно. Украинцев больше интересуют новости с фронта, чем прогнозы синоптиков о том, какой будет погода в Украине. И все же есть хорошие новости с "погодного фронта" - в Украину уже на днях ворвется настоящее тепло, а похолодания больше не будет.

Уже со вторника, 29 марта, в Украине ожидается значительное потепление. В некоторых регионах страны температура воздуха достигнет 20 градусов. Об этом свидетельствуют данные с тематического сайта Ventusky.

Синоптик прогнозирует, что на юге Украины, а также в Кировоградской, Криворожской, Днепропетровской и частично Черновицкой областях температура воздуха поднимется до отметки в +19...+20 градусов.

На северо-западе страны столбики термометров покажут до +12 градусов. Такие же погодные условия ожидаются и на севере Украины, в том числе и в Киеве. В восточных регионах потеплеет до +15...+16 градусов.

Какой будет погода в Украине до конца марта - прогноз / Фото ventusky.com

Синоптики также обещают, что существенного похолодания в Украине больше не будет. С начала апреля солнце начнет прогревать землю еще сильнее. Впрочем, в первых числах месяца могут быть дожди.

Как сообщал Главред, погода в Украине летом 2022 будет нестабильной. Ожидаются резкие перепады температуры, что вызовет грозы и шквальные ветры. В целом, лето будет жарким. Пляжный сезон на Азовском море начнется рано, любителям Черного - нужно подождать.

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