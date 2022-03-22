Разжарит по максимуму уже в июне: синоптик предупредила о необычной погоде летом 2022 в Украине

Температура летом будет держаться выше нормы, говорит синоптик / ua.depositphotos.com

Погода в Украине летом 2022 будет нестабильной. Ожидаются резкие перепады температуры, что вызовет грозы и шквальные ветры. В целом, лето будет жарким.

Такой прогноз погоды озвучила климатолог Светлана Бойченко, пишет КП в Украине.

"Последние тенденции такие, что температура летом будет держаться выше нормы. Причем если раньше знойная погода была характерна для июля - августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь", - рассказала климатолог.

При этом, по ее прогнозу, большой засухи не предвидится. Дождей будет больше, чем раньше.

Когда начнется пляжный сезон 2022 в Украине

Сезон загара в 2022 году можно планировать на побережье Азовского моря уже с середины июня, Любителям купаться в Черном море лучше подождать. Из-за нежаркой весны вода может прогреться до комфортных температур только к концу июня - началу июля.

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Синоптик прогнозирует, что в июле и августе тоже возможны очень жаркие дни, но будет и освежающая прохлада. В среднем, температура воздуха составит +23…+24 градуса. Также ожидаются и дождливые дни.

Как сообщал Главред, погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.

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