В Украину ворвется резкое потепление и аномальная погода

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине принесет резкое потепление и настоящую весну в марте. По прогнозу синоптиков, в стране ударит +10 градусов, что позволит танкам оккупантов увязнуть в болотах, после чего снова ударит небольшое похолодание.

Как прогнозирует синоптика Наталка Диденко, в понедельник-вторник ожидается до +5 +7 градусов. Далее немного снова похолодает, но не критично.

Синоптики ресурса Gismeteo сообщают, что потепление ощутят жители западных, южных, северных областей.

Станет теплее и в центре, а вот до востока теплый воздух в ближайшие три дня не доберется, однако температура все же немного повысится.

Самые высокие показатели ожидаются на Западе, где уже во вторник, 15 марта будет до +10, на севере и также на юге, до +8 градусов.

А на востоке все еще около нуля, туда потепление придет позже.

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