Украинцев ждет фантастическое лето: синоптик рассказал, какой будет погода в июне, июле и августе

Купаться и загорать можно будет с 15 июня, говорит прогноз погоды / Фото pixabay.com

Погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.

Как сообщает 34 канал, повлиять на погоду может также парад планет, который состоится летом. Так, 12 июня 2022 года ожидают редкое явление – Юпитер, Венера, Нептун, Марс, Сатурн и Луна должны выстроится в ряд, что, возможно, отразится и на климате Земли.

Погода в Украине в июне 2022

Пляжный сезон на Азовском море может начаться с 15 июня, а температура воздуха будет удерживаться на уровне 25-28 градусов тепла.

Погода в Украине в июле 2022

В июле жара прогнозируется в течение всего месяца.

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Синоптик прогнозирует, что температура воздуха поднимется до +30…+35 градусов.

Ночью столбики термометров могут показывать +15…+25 градусов. При этом дожди, если и будут, то не смогут снизить температуру воздуха.

Погода в Украине в августе 2022

Жарка погода в Украине продержится до 10 августа, затем станет прохладнее — столбики термометров опустятся до +20…+25 градусов.

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Как сообщал Главред, ранее климатолог Светлана Бойченко рассказала, что в 2022 году лето в Украине будет с такими же погодными перепадами, как и зима. По ее словам, температура воздуха может резко падать и подниматься, что вызовет грозы и шквальные ветры. При этом синоптик прогнозирует, что температура воздуха летом будет держаться выше нормы.

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