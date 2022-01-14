Рекордная жара с "потопами": украинцы узнали неожиданный прогноз на лето 2022

Украинцев предупредили о жаре летом / Фото ua.depositphotos.com

В 2022 году лето в Украине будет с такими же погодными перепадами, как и зима, рассказала климатолог Светлана Бойченко.

Температура может резко падать и подниматься, что вызовет грозы и шквальные ветры, подчеркнула она в комментарии kp.ua.

Прогноз на лето 2022

Эксперт уточнила, что температура летом будет держаться выше нормы.

Она говорит, что если раньше знойная погода была характерна для июля - августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь.

"Из хороших новостей - большой засухи не предвидится, ожидаем больше, чем раньше, дождей", - говорит климатолог.

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Погода на курортах

По ее данным, сезон загара в 2022 году можно планировать прямо с июня. А вот любителям купаться в Черном море лучше подождать. Из-за нежаркой весны вода может прогреться до комфортных температур только к концу первого месяца или к началу второго.

На побережье Азовского моря пляжный сезон прогнозируют уже с середины июня.

В июле и августе тоже возможны очень жаркие дни, но будет и освежающая прохлада при температуре в среднем 23-24 градуса. Модницам стоит запастись новыми красивыми зонтиками, потому что синоптики обещают дожди.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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