Рекордная жара с "потопами": украинцы узнали неожиданный прогноз на лето 2022

Температура летом может резко падать и подниматься, предупредила Светлана Бойченко.
В 2022 году лето в Украине будет с такими же погодными перепадами, как и зима, рассказала климатолог Светлана Бойченко.
Температура может резко падать и подниматься, что вызовет грозы и шквальные ветры, подчеркнула она в комментарии kp.ua.
Прогноз на лето 2022
Эксперт уточнила, что температура летом будет держаться выше нормы.
Она говорит, что если раньше знойная погода была характерна для июля - августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь.
"Из хороших новостей - большой засухи не предвидится, ожидаем больше, чем раньше, дождей", - говорит климатолог.
Погода на курортах
По ее данным, сезон загара в 2022 году можно планировать прямо с июня. А вот любителям купаться в Черном море лучше подождать. Из-за нежаркой весны вода может прогреться до комфортных температур только к концу первого месяца или к началу второго.
На побережье Азовского моря пляжный сезон прогнозируют уже с середины июня.
В июле и августе тоже возможны очень жаркие дни, но будет и освежающая прохлада при температуре в среднем 23-24 градуса. Модницам стоит запастись новыми красивыми зонтиками, потому что синоптики обещают дожди.
Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.
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