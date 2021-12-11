Весна нагрянет в феврале: украинцев ошарашили прогнозом до конца зимы

В Украине прогнозируют раннюю весну / 1zoom.ru

По прогнозу заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидата географических наук Веры Балабух, нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного.

Как подчеркнула она в комментарии Фактам, в феврале вообще может прийти весна.

Эксперт не исключила, что январь и февраль 2022 могут быть на 2-3 градуса теплее обычного.

"Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода", — сказала она.

Согласно расчетам, в этом году на погоду в Украине будет влиять не только гребень Азорского антициклона, который приносит холодную погоду, но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах, объяснила метеоролог и добавила, что это может привести к дефициту осадков.

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Какой погоды ждать зимой

Обратим внимание, что по прогнозу директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, климат на Земле теплеет и это отражается на зимних температурах в том числе. А потому зиму в наших широтах можно называть "теплой".

Эксперт отметил, что в целом, зима на территории Украины будет теплее чем 30-40 лет назад, однако морозы все же придут. По словам синоптика, в январе-феврале морозы достигнут и 25, и 30 градусов. Однако такое такое понижение температур он назвал кратковременным и объяснил, что на смену морозным дням будет приходить потепление, пишет Сегодня.

Какую погоду ждать на Новый год

Отвечая на вопрос, можно ли уже сейчас спрогнозировать погоду на Новый год, Балабух говорит, что из-за глобального потепления все большая часть осадков зимой выпадает в виде дождя, а не снега.

"Снежный покров если и появляется, то, обычно, не навечно. Это проблема, ведь наши реки имеют преимущественно снежное питание. Если снега не будет, обострится проблема обеспечения водой", - отметила эксперт.

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"Согласно прогнозу мировых метеорологических центров, который в нынешнем году достаточно консолидирован, нынешней зимой у нас вполне возможен дефицит осадков. Учтите, что и осенью их выпало недостаточно", - добавила Балабух.

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