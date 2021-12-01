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Ледяной прогноз с мощными снегопадами: Украину атакует опасный циклон

1 декабря 2021, 05:08
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До конца недели в Украине ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Снег, ветер, штормовое предупреждение
/ фото: khersonline.net

Накрывший Украину сильный порывистый ветер – это следствие циклона Бенедикт, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра, телеведущая прогноза погоды Александра Хала.

В интервью kp.ua она пояснила, что он сформировался над Северной Атлантикой и пришел к в Украину с северо-запада через Северную Европу, затронув большинство областей.

Синоптик прогнозирует, что циклон будет двигаться в северно-восточном направлении.

"Но на этом история с сильным ветром не закончится. Мы ожидаем еще один циклон - Даниэль. Соответственно, ближе к концу недели ожидаем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер снова усилится. В целом, в плане погоды текущая неделя выдалась достаточно бурной", - предупредила она.

Синоптик говорит, что в Киеве уже зафиксировали порывы ветра 20 метров в секунду.

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"Буквально несколько минут назад на метеостанции в Жулянах зафиксировали ветер со скоростью 20 метров в секунду. Сегодня днем в большинстве областей Украины еще штормит, а вот ближе к вечеру ветер стихнет. Однако тишина продлится недолго. Завтра снова стоит ожидать усиления ветра: активность циклона будет сохраняться", - отметила эксперт.

В то же время синоптик говорит, что зима в этом году придет по расписанию: 1 декабря ожидается снег в большинстве областей Украины.

Как себя обезопасить себя во время штормовых порывов ветра

По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение, поскольку скорость ветра достигла 15-20 метров в секунду.

"Нужно держаться подальше от высоких, особенно сухих деревьев, поскольку угроза их падения достаточно велика. Не стоит парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. И лучше обходить стороной старые дома с ветхой кровлей", - добавила Хала.

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